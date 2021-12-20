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عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إدانته استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستخدام الأجواء اللبنانية منطلقاً للاعتداء على سورية.
رمز الخبر: ۶۱۵۸۳
تأريخ النشر: 20 December 2021

وشدد عون خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه وبحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية.
وأكد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
بدوره قال غوتيريس الذي وصل إلى لبنان اليوم لقد أبلغت الرئيس عون أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني.
ودعا غوتيريس المجتمع الدولي إلى توطيد الدعم للبنان واستمرار دعم الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى اللبنانية بما يساعد في استقرار البلاد.
المصدر: سانا

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