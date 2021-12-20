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الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي

انتقد تحالف الفتح في العراق، الاحد، الحكومة بشأن تواجد القوات العسكرية الامريكية داخل المنطقة الخضراء والتي تتواجد بها جميع القيادات العسكرية ورئاسات الدولة العراقية .
رمز الخبر: ۶۱۵۸۰
تأريخ النشر: 19 December 2021

وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح لوكالة المعلومة، “على الحكومة العراقية أن تمنع التواجد العسكري الأمريكي داخل مركز القرار العراقي ويجب أن تأخذ على عاتقها حماية هرم الدولة الموجود داخل الخضراء من خلال ابعاد القوات الأجنبية الموجودة”.
وأضاف أن “تواجد القوات الامريكية في المنطقة الخضراء مع أسحلتهم الجوية ومنظومات الدفاع هي انتهاك للسيادة العراقية وانتهاك أمن الدولة وحياة الأرواح الموجودة بالقرب منهم”.
ولفت الى أن “خروج القوات الامريكية من العراق بات امراً ملحاُ وعلى القوات العراقية أن تبدأ باستلام القواعد والمعدات من القوات المسلحة من الان تمهيداً لخروجهم نهاية العام الحالي”.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون في العراق علاء الحدادي قد صرح في وقت سابق، اننا “لا نحتاج للقوات الامريكية لحل قضايا تكتيكة او تدريبة كما تدعي الحكومة ودورهم قد انتهى في العراق ونطالب بخروجهم في الوقت المحدد والمتفق عليه”.

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