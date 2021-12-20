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وفدان مصريان في غزة للقاء قيادات حماس ومتابعة ملفات مشتركة

وصل وفدان من مصر إلى قطاع غزة، الأحد للقاء قيادات حركة المقاومة الاسلامية حماس ولمتابعة عدد من الملفات المشتركة.
رمز الخبر: ۶۱۵۷۵
تأريخ النشر: 19 December 2021

وحسبما أفادت "الأناضول" نقلا عن مصدر مطلع قوله: إن الوفد الأول من جهاز المخابرات العامة المصري، ومكوّن من 4 شخصيات، وصل غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" (شمال)، في زيارة تستمر 24 ساعة.
وأوضح المصدر أن الوفد "سيلتقي بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لمناقشة عدد من الملفات الثنائية، والعلاقة مع مصر، وملف إعادة إعمار غزة، والأوضاع الأمنية مع إسرائيل عامة".
كما سيتفقّد الوفد، وفق المصدر، "المشاريع المصرية المُعلن عن البدء بتنفيذها في قطاع غزة".
أما الوفد الثاني، فقال المصدر إنه مكوّن من اثنين من المهندسين المصريين، وصلا غزة عبر معبر رفح البري (جنوب)؛ لمتابعة ملف إعادة الإعمار".
كما وصل غزة، في وقت سابق، 8 إعلاميين مصريين؛ لتغطية جهود بلادهم في إعادة إعمار القطاع.
ويتزامن وصول الوفدين مع تحذيرات أطلقتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، السبت، من انفجار الأوضاع بغزة بسبب "المماطلة والتسويف في رفع الحصار (المستمر للعام الـ15 تواليًا).
كما تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على إعلان اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة (تابعة للحكومة المصرية)، انتهاء المرحلة الأولى من إعمار غزة بإزالة الركام، وبدء المرحلة الثانية منها والمكوّنة من 6 مشاريع.
وأعلنت مصر في 18 مايو/أيار الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة.

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