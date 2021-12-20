كتائب حزب الله العراق: استهداف السفارة الأميركية جاء لخلط الأوراق

قال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، جعفر الحسيني، اليوم الأحد، إنّ "استهداف السفارة الأميركية اليوم جاء لخلط الأوراق".

وأضاف الحسيني أنّ "جهات مشبوهة نفذت العملية في توقيت مريب لتحقيق أجندات خبيثة"، مشيراً إلى أنّ "أسلوب الاستهداف وقصف المدنيين بحجة ضرب السفارة يكشف أن المستفيد هو العدو الأميركي".

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت المنطقة الخضراء، وسط بغداد، لهجوم بصاروخين من طراز كاتيوشا، بحسب ما أفاده مراسل الميادين.

وأكد مراسلنا أنه "تم إسقاط الصاروخ الأول من قبل منظومة الدفاع "سيرام"، ما أدّى إلى تناثر شظاياه بمحيط السفارة الأميركية في بغداد، فيما سقط الصاروخ الثاني قرب ساحة الاحتفالات ما أدّى إلى وقوع اضرار بعدد من السيارات المدنية".