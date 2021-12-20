النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

سفير اليمن في طهران يشيد بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين

أكد السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلمي، أن العلاقات اليمنية الإيرانية تشهد تطورا إيجابيا متسارعا؛ مفندا صحة الشائعات التي اطلقت حول اسباب عودة السفير الإيراني حسن إيرلو الى ايران.
رمز الخبر: ۶۱۵۷۱
تأريخ النشر: 19 December 2021

وفي تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الأحد، أشار الديلمي إلى موضوع نقل السفير الإيراني لدى صنعاء "حسن إيرلو" الذي أصيب بفيروس كورونا ونقله على أثر ذلك إلى طهران لتلقي العلاج اللازم.
وفيما نفى صحة الشائعات قال السفير اليمني: العدوان حاول بمثل هذه الشائعات إفشال الخطوة الإنسانية المتمثلة في نقل سفير الجمهورية الإسلامية؛ فلا ينبغي التعليق على مثل تلكم السخافات التي تعوّد الإعلام الأميركي على بثها بين الحين والآخر للاصطياد في الماء العكر وتسميم الأجواء.
وأوضح أن "الذي حصل هو تدخل عراقي لدى قوى العدوان من أجل السماح لطائرة نقل عسكرية عراقية القيام بعملية إجلاء طبي للسفير حسن إيرلو".
واستطرد الديلمي: لقد قامت السلطات العراقية بعد ذلك بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لهبوط وإقلاع الطائرة من إدارة مطار صنعاء والجهات المختصة في الجمهورية اليمنية وتم ذلك لأجل الإسهام من قبلنا في هذه العملية ذات الطابع الإنساني في المقام الأول.
وتابع: كما لا ننسى شكر الأشقاء في سلطنة عمان على جهودهم المبكرة في هذا الصدد، وإن لم تكلل مساعيهم بالنجاح نتيجة تعنت الجانب السعودي وعدميته.
ومضى السفير اليمني يقول: في الأخير نتمنى الشفاء للأخ السفير والحمد لله أولا وأخيرا في نجاح عملية الإجلاء الطبي التي كان لكادر وزارة الصحة اليمنية دور بارز فيها من خلال الطاقم الطبي وبتجهيزات طبية عالية المستوى أثناء مرافقتهم للسفير إلى حين وصوله لمطار مهرآباد بالسلامة.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس السبت، عن "انجاز الاستعدادات اللازمة لنقل السفير الإيراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن (حسن إيرلو) إلى إيران لغرض العلاج، وذلك بعد إصابته قبل أيام بفيروس كورونا".
وأوضح خطيب زاده أن السفير ايرلو كان قد أصيب بفيروس كورونا قبل بضعة أيام، ونظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف المبدئية اللازمة ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد.
كما أعرب عن تقديره لجهود الدول التي ساهمت في هذا الإجراء الإنساني؛ مفندا في الوقت نفسه صحة الأخبار والأجواء الإعلامية المثارة في هذا الخصوص.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه ويفتح أجواءها لرئيس وزراء الاحتلال
وزير الاقتصاد السوري يوكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع العراق
وفدان مصريان في غزة للقاء قيادات حماس ومتابعة ملفات مشتركة
وثائق للبنتاغون تكشف "فظائع" الضربات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط
كتائب حزب الله العراق: استهداف السفارة الأميركية جاء لخلط الأوراق
باكستان تحذّر من "عواقب وخيمة" للانهيار الاقتصادي في أفغانستان
سفير اليمن في طهران يشيد بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين
اليمن: مواجهات عنيفة في محيط جبل البَلَق
الشيخ قاووق : دور الشهيد سليماني كان حاسما في تعاظم وتطوير قدرات المقاومة في لبنان
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
مصدر بالمقاومة : قيادات من "القسام" و"السرايا" استعرضت سيناريوهات التصعيد مع العدو
الحشد الشعبي: اتخاذ ثلاث خطوات للقضاء على الخلايا النائمة في ديالى
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
"مشعل" و"النخالة" يؤكدان على ضرورة تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة
على فرنسا مراجعة قوانينها المناهضة للمسلمين
اللواء رسول: لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل عين الاسد
فلسطين حاضرة بقوة بنهائي 'كأس العرب' ومدرب الجزائر يهديها اللقب
روسيا تتطلع الى اختتام الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قريبا
الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
طريق الحل لقضية افغانستان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات
الانتقام لم ينته بالهجوم على قاعدة عين الأسد
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
33 مليار دولار قيمة التجارة مع دول الجوار منذ بداية العام الجاري