اليمن: مواجهات عنيفة في محيط جبل البَلَق

شنّت طائرات تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات استهدفت فيها مواقع محيطة بمنطقة اليَتَمَة المركز الإداري لمديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

ويأتي ذلك بعد أن تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على أجزاء واسعة من سوق ومنطقة اليَتَمَة الاستراتيجية غربي مديرية خَبْ والشَّعْف ذات الأطراف المترامية وكبرى مديريات محافظة الجوف الصحراوية.

وكان الجيش واللجان قد سيطروا خلال اليومين الماضيين على سلسلة جبال قَشعَان وحبش الاستراتيجيين المشرفين على وادي سِلّبَة المؤدي إلى منطقة اليَتَمَة ذاتها بعملية عسكرية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات تحالف العدوان السعودي.

مواجهات عنيفة في محيط جبل البَلَق في مدينة مأرب

وفي مدينة مأرب، تجري مواجهات عنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح المسنودة بتحالف العدوان السعودي في محيط جبل البَلَق الأوسط الذي يشرف مباشرة على نقطة الفَلَج عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.

كما تتواصل المعارك الضارية بين الطرفين عند المناطق الفاصلة بين جبل البَلَق الشرقي ومنطقة كَرَى في مديرية وادي عَبيدة جنوبي شرق المدينة.

وتدور هذهِ المعارك على مقربة من الخط الرئيسي الحيوي الذي يربط بين مدينة مأرب وحقول صافر النفطية في مديرية وادي عَبيدة والواقعة شرقي مدينة مأرب.

وخلال الساعات الأخيرة شنّت طائرات تحالف العدوان السعودي 23 غارة جوية استهدفت فيها جبل البَلَق الشرقي ومحيطه في مسعى متكرر لإبطاء تقدم القوات المسلحة اليمنية.

وخلال اليومين الماضيين، أسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الجانبين.

إلى ذلك، أعلن تحالف العدوان السعودي عن اعتراض دفاعاته الجوية طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن تجاه مطار أبها الدولي بعد ساعات من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط في عسير جنوب غرب السعودية.

المصدر: الميادين