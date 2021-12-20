النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

فلسطين حاضرة بقوة بنهائي 'كأس العرب' ومدرب الجزائر يهديها اللقب

رغم غيابها عن نهائي كأس العرب لكرة القدم، إلا أن فلسطين كانت حاضرة بقوة في قمة الجزائر وتونس، مساء أمس السبت في دولة قطر والتي انتهت بتتويج "محاربي الصحراء" بمونديال العرب.
رمز الخبر: ۶۱۵۶۸
تأريخ النشر: 19 December 2021

وتمكن المنتخب الجزائري من الخروج فائزا في اللقاء بهدفين نظيفين، ليتوج باللقب العربي، ويحرم تونس من إضافة لقب ثانٍ بعد غياب 59 عاما.
وكان "الفدائي"، قد ودع البطولة من دورها الأول، إلا أن علم فلسطين والكوفية كانا حاضرين في المدرجات خلال لقاء منتخبي الجزائر وتونس، إلى جانب علمي البلدين.
وهتفت الجماهير الحاضرة لفلسطين، كما رفع أنصار منتخب الجزائر لافتات تهدي اللقب الغالي للشعب الفلسطيني.
ولم يغب العلم الفلسطيني عن منصة التتويج بكأس العرب، حيث عمد عدد من لاعبي منتخب الجزائر إلى رفعه إلى جانب علم بلادهم.
كما لم تغب فلسطين عن تصريحات المدرب الجزائري مجيد بوقرع في تصريح صحفي عقب تتويجه مع محاربي الصحراء بـ"كأس العرب"، حيث أهدى اللقب للفلسطينيين.
وقال المدرب الشاب بوقرع: "أهنئ كل مشجعي الجزائر، وأهنئ الشعب الفلسطيني وسكان غزة".
ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.
واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم بالفترة بين 30 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي و18 كانون الأول / ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه ويفتح أجواءها لرئيس وزراء الاحتلال
وزير الاقتصاد السوري يوكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع العراق
وفدان مصريان في غزة للقاء قيادات حماس ومتابعة ملفات مشتركة
وثائق للبنتاغون تكشف "فظائع" الضربات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط
كتائب حزب الله العراق: استهداف السفارة الأميركية جاء لخلط الأوراق
باكستان تحذّر من "عواقب وخيمة" للانهيار الاقتصادي في أفغانستان
سفير اليمن في طهران يشيد بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين
اليمن: مواجهات عنيفة في محيط جبل البَلَق
الشيخ قاووق : دور الشهيد سليماني كان حاسما في تعاظم وتطوير قدرات المقاومة في لبنان
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
مصدر بالمقاومة : قيادات من "القسام" و"السرايا" استعرضت سيناريوهات التصعيد مع العدو
الحشد الشعبي: اتخاذ ثلاث خطوات للقضاء على الخلايا النائمة في ديالى
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
"مشعل" و"النخالة" يؤكدان على ضرورة تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة
على فرنسا مراجعة قوانينها المناهضة للمسلمين
اللواء رسول: لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل عين الاسد
فلسطين حاضرة بقوة بنهائي 'كأس العرب' ومدرب الجزائر يهديها اللقب
روسيا تتطلع الى اختتام الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قريبا
الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
طريق الحل لقضية افغانستان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات
الانتقام لم ينته بالهجوم على قاعدة عين الأسد
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
33 مليار دولار قيمة التجارة مع دول الجوار منذ بداية العام الجاري