الخارجية الإيرانية تعلن نقل السفير الإيراني في اليمن إلى طهران للعلاج

بعد إصابة السفير الإيراني في اليمن بفيروس كورونا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يعلن إنجاز الاستعدادات اللازمة لنقله إلى إيران بهدف العلاج.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنجاز الاستعدادات اللازمة لنقل السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء، حسن إيرلو، إلى إيران لغرض العلاج، نظراً لإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام. وجاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به خطيب زاده، اليوم السبت، حول الأنباء المتعلقة بالوضع الصحي للسفير الإيراني.

وأوضح خطيب زاده أنّ "السفير إيرلو كان قد أصيب بفيروس كورونا قبل بضعة أيام، ونظراً لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف المبدئية اللازمة ويتم حالياً نقله إلى البلاد".

وأعرب عن تقديره لجهود الدول التي ساهمت في هذا الإجراء الإنساني، مفنداً في الوقت نفسه صحة الأخبار والأجواء الإعلامية المثارة في هذا الخصوص.

وفي هذا الإطار، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، إنّ "تفاهماً إيرانياً سعودياً عبر بغداد تمّ بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية، وما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".