روسيا تتطلع الى اختتام الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قريبا

مؤكدا في الوقت نفسه ان الوفود المتفاوضة اعلنت العزم على القيام بمهامها المشتركة والعودة بالاتفاق النووي الى الاطر المتفق عليها، دون "متممات".

تطلعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها يوم السبت، الى اختتام الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في فيينا وتوصل الاطراف الى اتفاق قريبا.

وافاد مراسل ارنا من موسكو، ان الخارجية الروسية نوهت في بيانها الى نتائج الجولية السابعة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1؛ واعتبرت ان جميع الاطراف اعربت عن رغبتها لبذل الجهود اللازمة بهدف انهاء الجولة الثامنة وفي غضون فترة قصيرة، والتوصل الى اتفاق يرضى به الجانبان.

كما اشار هذا البيان الى وجود بعض القضايا السياسية المعقدة؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الوفود المتفاوضة اعلنت العزم على القيام بمهامها المشتركة والعودة بالاتفاق النووي الى الاطر المتفق عليها، دون "متممات".

واعلنت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، ختام اجتماعها الذي انعقد الجمعة في اطار الجولة الثالمنة من مفاوضات الغاء الحظر الظالم في فيينا، بحضور الوفد الايراني المفاوض والخماسية الدولية الى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي؛ على ان تستأنف هذ المحادثات بعد توقف يستغرق بضعة ايام.