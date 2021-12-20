النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

"مشعل" و"النخالة" يؤكدان على ضرورة تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.
رمز الخبر: ۶۱۵۶۲
تأريخ النشر: 19 December 2021

اتفقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

جاء ذلك خلال لقاء ضم قائد حركة حماس في الخارج خالد مشعل، والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت

وقد استعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمسجد الأقصى وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم البحث في الأوضاع الفلسطينية في لبنان.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما أدان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة العمل على ملاحقة القتلة ومحرضيهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وقد اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

كما قدّم القائد النخالة التهنئة للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى انطلاقتهم الـ 34.

المصدر: فلسطين اليوم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه ويفتح أجواءها لرئيس وزراء الاحتلال
وزير الاقتصاد السوري يوكد ضرورة زيادة التبادل التجاري مع العراق
وفدان مصريان في غزة للقاء قيادات حماس ومتابعة ملفات مشتركة
وثائق للبنتاغون تكشف "فظائع" الضربات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط
كتائب حزب الله العراق: استهداف السفارة الأميركية جاء لخلط الأوراق
باكستان تحذّر من "عواقب وخيمة" للانهيار الاقتصادي في أفغانستان
سفير اليمن في طهران يشيد بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين
اليمن: مواجهات عنيفة في محيط جبل البَلَق
الشيخ قاووق : دور الشهيد سليماني كان حاسما في تعاظم وتطوير قدرات المقاومة في لبنان
عون لغوتيريش: بين ​لبنان والأمم المتحدة شراكة عميقة
مصدر بالمقاومة : قيادات من "القسام" و"السرايا" استعرضت سيناريوهات التصعيد مع العدو
الحشد الشعبي: اتخاذ ثلاث خطوات للقضاء على الخلايا النائمة في ديالى
الفتح: على الحكومة منع التواجد الامريكي داخل مركز القرار العراقي
"مشعل" و"النخالة" يؤكدان على ضرورة تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة
على فرنسا مراجعة قوانينها المناهضة للمسلمين
اللواء رسول: لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل عين الاسد
فلسطين حاضرة بقوة بنهائي 'كأس العرب' ومدرب الجزائر يهديها اللقب
روسيا تتطلع الى اختتام الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قريبا
الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين
غوتيريش: لبنان يواجه لحظات صعبة جدا وأدعو المجتمع الدولي لتوطيد الدعم له
طريق الحل لقضية افغانستان تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات
الانتقام لم ينته بالهجوم على قاعدة عين الأسد
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
33 مليار دولار قيمة التجارة مع دول الجوار منذ بداية العام الجاري