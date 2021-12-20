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33 مليار دولار قيمة التجارة مع دول الجوار منذ بداية العام الجاري

وبحسب الجمارك الايرانية فان صادرات وواردات ايران بلغت ما مجموعه 145 مليونا و 700 ألف طن من البضائع بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الماضي ...
رمز الخبر: ۶۱۵۶۰
تأريخ النشر: 19 December 2021

قال متحدث باسم الجمارك إن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر (ثمانية اشهر) بلغت قيمة التجارة مع دول الجوار 33 مليار دولار مسجلة بذلك نموا 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف السيد روح الله لطيفي وفقا لارنا بانه تم استيراد ما مجموعه 110 ملايين و 284 ألف طن من البضائع بقيمة 63 مليارا و 132 مليون دولار لتصديرها إلى دول أخرى بنهاية نوفمبر حيث شكل حجم التجارة مع دول الجوار 62% من اجمالي تجارة البلاد مما بلغت قيمتها 52% من اجمالي قيمتها.

وبحسب الجمارك الايرانية فان صادرات وواردات ايران بلغت ما مجموعه 145 مليونا و 700 ألف طن من البضائع بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الماضي، كانت حصة الصادرات 112 مليون طن و بقيمة 34 مليارا و 256 مليون دولار، فيما بلغ نصيب الواردات 34 مليونا و 400 ألف طن بقيمة 38 مليارا و 400 مليون دولار.

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33 مليار دولار قيمة التجارة مع دول الجوار منذ بداية العام الجاري