الجيش اليمني واللجان يسيطرون على مواقع جديدة على الحدود مع السعودية

أفاد مراسل الميادين بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطروا على مواقع جديدة في المحيطين الجنوبي والشرقي لمنطقة اليَتَمَة، المركز الإداري لمديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية شمال شرق اليمن.

يأتي ذلك بعد أن حقق الجيش واللجان تقدماً في عملية عسكرية نفذتها بمنطقة جيزان جنوب السعودية، أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 30 جندياً سودانياً، وفق مصادر يمنية.

كما تمّ أمس الجمعة إعلان قتل 10 جنود سودانيين وإصابة 17 آخرين على الأقل، في إثر هجومٍ للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة الحَثيرة الحدودية، بين مديرية حَرَض في محافظة حَجَّة شمالي غربي اليمن وجيزان السعودية.

وقُتِلَ وجُرِحَ عدد من قوات المنطقة الخامسة التابعة لحكومة الرئيس هادي، في المواجهات الدائرة في منطقة الحَثيرة نفسها.

هذا وخلال الأيام الماضية، استكمل الجيش واللجان الشعبية السيطرة على جبل حَبَش بعد يومين فقط من السيطرة على جبل قَشْعَان الاستراتيجي ومواقع عديدة في ووادي سِلّبَة غربي مديرية خَبْ والشَّعْف ذات الأطراف المترامية والحدودية مع نجران.