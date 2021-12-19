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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 18-12-2021

رمز الخبر: ۶۱۵۴۱
تأريخ النشر: 18 December 2021

أولاً: أحداث

- اعلام عبري: حركة حماس أطلقت 6 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

- القناة 13: سرقة أكثر من 100 ألف رصاصة M16 من مخازن الطوارئ الخاصة بالحرب من قاعدة عين زيتيم في الجليل.

- قناة كان: صد هجوم سيبراني إيراني على أهداف حكومية وأخرى في قطاع الاعمال في إسرائيل.

- موقع 0404: مقتل مستوطنين واصابة اخر جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة حومش.

- القناة 12: جندي من نخبة "سيرت همتكال" يتهم الجيش باحتقاره بعد أن أوشك على الموت في انفجار غامض.

- قناة كان: إصابة 4 مستوطنين بجروح نتيجة رشق سيارتهم بالحجارة في قرية اللبن الشرقية قرب نابلس.

-اذاعة الجيش: الشخص الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في مكتب وزير الجيش، يشتبه في أنه حامل لمتحور "أوميكرون" الجديد.

- مكتب بينيت: تم تحديد مصاب كورونا كان على متن رحلة رئيس الوزراء القادمة من الإمارات، وجميع أفراد الوفد المرافق بمن فيهم رئيس الوزراء موجودون حاليًا في العزل الصحي.

- يديعوت: مقتل مُستوطن وإصابة آخر جراء إطلاق النار عليهما في مُستوطنة حولون.

- وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون في "إسرائيل" إلى 134، وهناك شكوك في 307 حالة أخرى.

-اسرائيل اليوم: رُصدت 7 إصابات بمتحوّر أوميكرون في صفوف جنود "الجيش الإسرائيلي".

-اعلام عبري: هاكرز إيراني يُهاجمون سبعة أهداف حكومية وتجارية في الكيان باستغلال ضعف أمني بالبرمجة.

-اعلام عبري: الشاباك يعتقل فلسطينيين تشغلهم حماس للتجسس على مواقع القبة الحديدية ومواقع الجيش.

ثانيًا: مواقف وآراء

-يديعوت: شخصيات أمنية "إسرائيلية" بارزة: صدرت لنا تعليمات، بالتحضير لخيار عسكري ضد إيران.

-مكرون ريشون: مسؤول أمني إسرائيلي: ما يحدث في القدس مقلق للغاية، هناك مخاوف من التصعيد عبر سلسلة عمليات تقف خلفها حركة حماس.

-اعلام عبري: لقد علمنا بالفعل أن "إسرائيل" غير قادرة على خوض حروب طويلة حتى عندما تحظى بدعم العالم.

-اسرائيل اليوم: إسرائيل بحاجة من ثلاث إلى خمس سنوات، لتكون قادرة على تنفيذ هجوم شامل على إيران.

- جيروزاليم بوست: الحاخام الأكبر لصفد شموئيل الياهو يدعو اليهود إلى الصلاة من أجل تدمير البرنامج النووي الإيراني.

-اولمرت: ما يجري بين ايران واسرائيل حرب "كي وعي"، ولا اعتقد اننا قادرون على شن حرب شاملة على البرنامج النووي.

-يديعوت: كشف تحقيق في صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن العنف ضد المرأة في "إسرائيل" هو الأعلى في العالم.

ثالثًا: إجراءات

-قناة كان: رئيس الوزراء نفتالي بينيت زار الإمارات هذا الاسبوع.

-اعلام عبري: اجريت مناورة في ديمونا تحاكي التعرض لرشقات صاروخية والنزول إلى الملاجئ.

-يديعوت: وصول 27000 مُهاجر جديد الى الكيان هذا العام مقارنة بـ 22000 مهاجر وصلوا في العام الماضي.

-القناة 12: منظومة السايبر في الكيان اصدرت تحذيرًا عاجلاً بشأن ثغرة خطيرة في مصدر مفتوح مجاني يسمى Log4j ، والذي يتم استغلاله لشن هجمات حول العالم.

-اعلام عبري: اجريت مناورة في منطقة حيفا تحاكي التعرض لرشقات صاروخية والنزول إلى الملاجئ.

-القناة 12: دخول زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض كورونا.

- يديعوت: تعليمات لحوالي 130 عاملاً في مبنى الكنيست بالدخول للحجر الصحي بعد تشخيص إصابة 4 عمال في الكنيست بفيروس كورونا بعضهم يشتبه جدا إصابتهم بمتحوّر أوميكرون.

إعداد:تابناك 

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