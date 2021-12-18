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بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان

رمز الخبر: ۶۱۵۳۷
تأريخ النشر: 18 December 2021

 

أجريت يوم الخميس المناورات البحرية الايرانية العمانية المشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش واستناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لجنتي الصداقة العسكرية المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، فقد جرت صباح يوم الخميس المناورات المشتركة التاسعة للإنقاذ والاغاثة بين البلدين في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان.

وشارك في هذه المناورات قطع بحرية تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية و القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية الى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية ؛باسناد مروحي من قبل الجانبين و طائرات من دون طيار ايرانية و بحضور رئيسي لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين البلدين وأعضائها .

وجرت هذه المناورات تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.

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