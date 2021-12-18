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التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام

وفي السياق، علم مراسل تسنيم أن الأطراف تمكنت من التوصل إلى مسودة جديدة خلال مشاوراتها من خلال تطبيق وجهات نظر إيران، والتي ستكون أساس المشاورات المستقبلية بعد الانتهاء من اعدادها.
رمز الخبر: ۶۱۵۳۶
تأريخ النشر: 18 December 2021

یذکر بأن مفاوضي إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا توصلوا إلى مسودة جديدة، والتي يمكن أن تكون الأساس لمحادثات مستقبلية بعد الانتهاء من اعدادها.

وبدأت المحادثات الجارية في 29 نوفمبر في فيينا واستؤنفت الخميس الماضي بعد انقطاع دام عدة أيام.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الاتفاق النووي المشتركة اليوم اجتماعا لتلخيص المحادثات الأخيرة، وكذلك لتنسيق كيفية المضي بالمحادثات. ومن المقرر بعد ذلك أن يعود المفاوضون إلى العواصم. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد توقف نحو 10 أيام.

وفي السياق، علم مراسل تسنيم أن الأطراف تمكنت من التوصل إلى مسودة جديدة خلال مشاوراتها من خلال تطبيق وجهات نظر إيران، والتي ستكون أساس المشاورات المستقبلية بعد الانتهاء من اعدادها.

وتعود وفود الدول الأوروبية الثلاث إلى عواصمها للتشاور فيما تم إحراز تقدم كبير في مجال النصوص، ولا يمكن لهذه الدول اتهام إيران بعدم الجدية أو اضاعة الوقت. وعليه، إذا اتخذت هذه الوفد مقاربة بناءة عقب عودتها من العواصم، فسيكون الاتفاق متاحا في وقت قصير.

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