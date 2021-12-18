النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا

وأكد ان "الترويكا الأوروبية تواصل دورها المدمر في المفاوضات، حيث أعلن المندوب البريطاني في المفاوضات: أننا لا نقبل عودة إيران إلى اتفاق 2015 رغم التطورات الأخيرة، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق جديد".
رمز الخبر: ۶۱۵۳۵
تأريخ النشر: 18 December 2021

كشف مصدر مطلع لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عن محاولات للدول الأوروبية الثلاث لعرقلة مفاوضات فيينا قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق الدولي وأضاف ان محاولات الترويكا الأوروبية لوضع العراقيل أمام مفاوضات فيينا تصل إلى درجة التوتر مع الأطراف المتفاوضة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.

وأضاف هذا المصدر المطلع في تصريح حصري لوكالة (إرنا) في فيينا، يوم الجمعة، أن "الأطراف الأخرى تتفق على المسار الذي انتهجته إيران، الا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول الحصول على تنازلات أكبر وتقليص مصالح إيران من خلال القيام بدور مدمر".

وأشار الى أن هذه النقطة كانت موضع خلاف حتى من قبل ممثل الولايات المتحدة في الاجتماعات متعددة الأطراف.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن محاولات الترويكا الأوروبية ترمي إلى الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق لإحياء أحكام الاتزامات المبرمة عام 2015.

وأوضح: "ان دور فرنسا المدمر في الفضاء الإعلامي، بما في ذلك بث أخبار سلبية عن المفاوضات بصفة "مصدر مطلع" لبعض وكالات الأنباء العالمية، فضلا عن الموقف السلبي لكبار المسؤولين في هذه البلدان الثلاث، إلى جانب دور بريطانيا سواء في اطار المفاوضات أو خارجه، تم تصميمه وتنفيذه بناء على الأساس ذاته".

وتابع هذا المصدر المطلع: "إن القاسم المشترك الأهم بينهم هو القلق من تنامي دور إيران في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية، مما يقوض دور الكيان الصهيوني من جهة ويحد من المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية الثلاث من حيث الإتجار بالسلاح من جهة أخرى".

وكمثال على ذلك، قال لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "إن الاتصالات الأخيرة بين إيران والإمارات ترافقت على الفور مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات في سبيل الحؤول دون نجاح خطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة تعزيز العلاقات مع دول الجوار".

وأكد ان "الترويكا الأوروبية تواصل دورها المدمر في المفاوضات، حيث أعلن المندوب البريطاني في المفاوضات: أننا لا نقبل عودة إيران إلى اتفاق 2015 رغم التطورات الأخيرة، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق جديد".

وتجري مفاوضات فيينا وسط محاولات مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين من الأطراف الأوروبية المفاوضة لحرف مسار المفاوضات، فيما تشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعزيمة وجدية في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ملموس في فيينا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية