النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس

وأكد، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتقد وتحتج على آليات صياغة التقرير والقرار، وهذا الاحتجاج يستند إلى منطق ومبادئ واضحة".
رمز الخبر: ۶۱۵۳۴
تأريخ النشر: 18 December 2021

انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين اللجنة الإيرانية لحقوق الانسان، كاظم غريب ابادي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لم يعر أي اهتمام لقضية الحظر المفروض على إيران والإرهاب، وصرح: "القرار لا يستند إلى حقائق بل إلى دوافع سياسية بحتة".

وفي تصريح له، أشار غريب ابادي إلى محاولات بعض الدول الغربية للإيحاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضة لحقوق الإنسان، وقال: "هذه القضية ليس لها أساس وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. للأسف، أصبحت في الزمن الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول".

وفيما نوه إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، أضاف أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "بسبب التوجهات السياسية السائدة تجاه حقوق الإنسان وبما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية، أصبحت حكرا على بعض الدول فلا يُسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها".

وأضاف: "من المثير للأسف، إن هذا القرار لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض؛ في حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت الضحية الأكبر للحظر وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها اجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. لكن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني".

وأكد، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتقد وتحتج على آليات صياغة التقرير والقرار، وهذا الاحتجاج يستند إلى منطق ومبادئ واضحة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية