ويعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية تستضيفه الحكومة الباكستانية يوم الأحد في المجلس الوطني الباكستاني في إسلام اباد.

يزور النائب الخاص للوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسول موسوي، العاصمة الباكستانية إسلام اباد لحضور اجتماع كبار المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي والتشاور مع المسؤولين الباكستانيين حول آخر التطورات في أفغانستان.

والتقى موسوي، مدير وأعضاء مجلس البحوث بمعهد الدراسات الاستراتيجية (ISSI) في اسلام اباد، اليوم (الجمعة)، وبحث معهم في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

وحضر اللقاء رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام اباد، خالد محمود، ونائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، محمد سرخابي.

نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية

ومن المقرر أن يشارك النائب الخاص لوزير الخارجية الإيراني في اجتماع لكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي غدا السبت، وضع التطورات الأفعانية على جدول أعماله.

ويعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية تستضيفه الحكومة الباكستانية يوم الأحد في المجلس الوطني الباكستاني في إسلام اباد.

وكان أعرب وزير الخارجية الباكستاني في وقت سابق عن تقديره لدول العالم الإسلامي البارزة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لإعلانها استعدادها للمشاركة في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وقال، "ان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو التوصل الى إجماع عالمي لمساعدة أفغانستان والتغلب على الأزمة الإنسانية".