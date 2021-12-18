النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية

ان التقدم الاقصادي والصناعي يعد ميزة الا ان الحفاظ على قضايا البيئة يجب ان يحظى بالاولوية في هذا المجال.
رمز الخبر: ۶۱۵۳۱
تأريخ النشر: 18 December 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان التنمية الصناعية والاقتصادية يجب ان تتم في ظل الحفاظ على البيئة.

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الصحفي وفي الرد على سؤال لمراسل "ارنا" في يزد في ختام زيارته للمحافظة الواقعة وسط البلاد مساء الجمعة: ان القضايا البيئية والمشاكل المحتملة التي من الممكن ان تحدث للمواطنين يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في عملية التنمية.

واضاف: ان التقدم الاقصادي والصناعي يعد ميزة الا ان الحفاظ على قضايا البيئة يجب ان يحظى بالاولوية في هذا المجال.

واعتبر السياحة الصحية والطبية من مزايا محافظة يزد حيث بامكانها استقبال المرضى من انحاء البلاد ومن الخارج ايضا.

وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر رئيس الجمهورية خفض مشكلة شحة المياه في البلاد بانها رهن بالادارة الصحيحة لمصادرها.

وصرح آية الله رئيسي بان قضية شحة المياه تعد تحديا للبلاد واحد الهواجس الجادة لجميع المحافظات وقال: ان ادارة المصادر تعد من اهم سبل خفض مشاكل المياه والتي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المسؤولين والمواطنين.

واضاف: باعتقادي ان النقطة المهمة في هذا الصدد هي قضية ادارة مصادر المياه.

واعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم برنامج قصير وطويل الامد لمحافظة يزد في مجال توفير مياه الشرب.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية