رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية

ان التقدم الاقصادي والصناعي يعد ميزة الا ان الحفاظ على قضايا البيئة يجب ان يحظى بالاولوية في هذا المجال.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان التنمية الصناعية والاقتصادية يجب ان تتم في ظل الحفاظ على البيئة.

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الصحفي وفي الرد على سؤال لمراسل "ارنا" في يزد في ختام زيارته للمحافظة الواقعة وسط البلاد مساء الجمعة: ان القضايا البيئية والمشاكل المحتملة التي من الممكن ان تحدث للمواطنين يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في عملية التنمية.

واضاف: ان التقدم الاقصادي والصناعي يعد ميزة الا ان الحفاظ على قضايا البيئة يجب ان يحظى بالاولوية في هذا المجال.

واعتبر السياحة الصحية والطبية من مزايا محافظة يزد حيث بامكانها استقبال المرضى من انحاء البلاد ومن الخارج ايضا.

وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر رئيس الجمهورية خفض مشكلة شحة المياه في البلاد بانها رهن بالادارة الصحيحة لمصادرها.

وصرح آية الله رئيسي بان قضية شحة المياه تعد تحديا للبلاد واحد الهواجس الجادة لجميع المحافظات وقال: ان ادارة المصادر تعد من اهم سبل خفض مشاكل المياه والتي ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المسؤولين والمواطنين.

واضاف: باعتقادي ان النقطة المهمة في هذا الصدد هي قضية ادارة مصادر المياه.

واعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم برنامج قصير وطويل الامد لمحافظة يزد في مجال توفير مياه الشرب.