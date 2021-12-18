النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر

"لدينا الآن مسودتان جديدتان الأولى حول الغاء الحظر المفروض والثانية حول الإجراءات النووية".
رمز الخبر: ۶۱۵۳۰
تأريخ النشر: 18 December 2021

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، ان "سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر" وأضاف: إذا ما قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجولة الجديدة من المحادثات يمكن أن تكون الأخيرة ويمكننا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك في تصريح له للمراسلين، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، يوم الجمعة.

وأضاف باقري كني، "بالنظر إلى تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة وتكليف فريق جديد للمفاوضات، تضمنت هذه الجولة من المحادثات، نقل آراء ومواقف الحكومة الجديدة وعليه فقد أخذنا في الاعتبار آراء ووجهات نظر وتعديلات ومقترحات الفريق الإيراني الجديد بشأن المفاوضات التي جرت في الجولات الست السابقة والمسودات التي تم إعدادها حتى ذلك الحين، وتم تضمين ذلك في وثائق التفاوض وعرضه على الجانب الآخر".

وأوضح: "لدينا الآن مسودتان جديدتان الأولى حول الغاء الحظر المفروض والثانية حول الإجراءات النووية".

وتابع: "هاتان المسودتان ستكونان أساساً للمفاوضات خلال الجولة الجديدة".

وأشار الى ان الغاء الحظرالمفروض شكل الأولوية الرئيسية وجدول الأعمال المهم لفريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع، هذه الأولوية ليست أولوية بالنسبة لنا فقط، ولكن أيضا لبعض أعضاء 4+1 مثل الصين التي أكدت صراحة في الاجتماعات أن أولويتها ذات أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الغاء اجراءات الحظر".

واختتمت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي اجتماعها في فيينا، الذي عقد اليوم بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبرغ في العاصمة النمساوية فيينا وتقرر مواصلة المفاوضات بعد توقف يستمر بضعة أيام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
وزير الخارجية السعودي: الرياض منفتحة لأي حوار مع طهران
تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية اطلاق النار قرب مدينة نابلس
بالصورة: مناورات بحرية ايرانية - عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان
مصدر مطلع يكشف لـ"إرنا" عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا
غريب آبادي: قرار حقوق الإنسان الأممي ضد إيران مسيس
رئيس الجمهورية يؤكد على الاهتمام بقضايا البيئة في التنمية الصناعية والاقتصادية
النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
التوصل إلى مسودة جديدة في فيينا.. استئناف المحادثات بعد توقف 10 أيام
على داعمي التمييز العنصري والاحتلال عدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان
باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر
نائب وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية