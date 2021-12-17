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تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية

التقى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، والوفد القيادي المرافق له، مساء يوم الخميس، الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي، في العاصمة اللبنانية بيروت.
رمز الخبر: ۶۱۵۲۹
تأريخ النشر: 17 December 2021

وضم وفد الحركة، أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفتحي حماد، ومحمد نزال، وحسام بدران؛ إضافة إلى القياديين أحمد عبد الهادي وعلي بركة.

وبحث وفد الحركة مع قيادة الجماعة الإسلامية في لبنان، جملة تطورات القضية الفلسطينية خاصة بعد معركة "سيف القدس" وتصعيد الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل والقدس المحتلة.

وأكد الطرفان، ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.

وخلال اللقاء، دعا مشعل، السلطات اللبنانية إلى إصدار القوانين والإجراءات التي تسهل الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا حرص الشعب الفلسطيني وحركة حماس على أمن لبنان واستقراره.

وأشار إلى القناعة الثابتة بأن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف في البلد، يتطلعون دائمًا إلى العودة إلى أرض فلسطين ويرفضون كافة المشاريع التي تتعارض مع هذا الحق الإنساني التاريخي الوطني.

وأكد أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمتنا وشعوبنا الحرة، وأن لبنان الحبيب أخبر الدول بقضية فلسطين، فهو متفاعل معها منذ عقود وله بصمة مميزة في هذه العلاقة الأخوية.

وأثنى مشعل، خلال اللقاء، على العلاقة المميزة التي تربط حركته مع الجماعة الإسلامية وكافة القوى والأحزاب اللبنانية.

المصدر: فلسطين الآن

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تفاصيل لقاء وفد "حماس" في لبنان مع الأمين العام للجماعة الإسلامية
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