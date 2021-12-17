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مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب نابلس

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل مستوطن وإصابة آخرَين في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين عند مدخل مستوطنة "حومش".
رمز الخبر: ۶۱۵۲۴
تأريخ النشر: 16 December 2021

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل مستوطن وإصابة آخرَين في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين عند مدخل مستوطنة "حومش" في شمالي غربي نابلس في الضفة الغربية.

وتحدّثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق نار تعّرضت له سيارة تابعة لمستوطنين عند مدخل مستوطنة "حومش"، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال طوّقت المكان.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن "مركبة مسرعة أطلقت النار في اتجاه عدد من المستوطنين في مركبة أُخرى، قرب البؤرة الاستيطانية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 منهم، أحدهم جروحه حرجة (لقي مصرعه لاحقاً)، بينما إصابتا الآخرين طفيفتان".
وأشارت القناة إلى أن "عدداً كبيراً من قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يُجري عمليات تفتيش ومطاردة للمركبة التي تُقِلّ منفّذي عملية إطلاق النار".
وأخلت سلطات الاحتلال مستوطنة "حومش" المقامة في أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يتردّدون عليها، بين الفينة والأُخرى.
وقالت المصادر إن قوات كبيرة من الجيش حضرت الى المكان، وبدأت عمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم .

المصدر:وسائل إعلام إسرائيلية

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