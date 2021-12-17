بيان سعودي إماراتي بريطاني أميركي يطالب بوقف إطلاق النار في مأرب

أصدرت السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أكّد ضرورة وقف إطلاق النار في مأرب.

وأعربت الدول، في بيانٍ مشتركٍ بعد لقاء السفراء المعتمدين لدى اليمن لكل من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والقائم بالأعمال للولايات المتحدة الأميركية، عن "قلقها إزاء استمرار زحف الجيش واللجان اليمنية إلى محافظة مأرب وسط اليمن"، مشددةً على "ضرورة وقف إطلاق النار هناك فوراً".

كما أكدوا أنّ "الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تُعدُّ أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية"، معبّرين عن "استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة"، وفق البيان.

وشدد البيان على أنّ دول الرباعية ملتزمة "بحل سياسي شامل للصراع في اليمن"، وأعربت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

وتتواصل المعارك العنيفة على أشدّها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات التحالف السعودي على مشارف مدينة مـأرب.

وأسقطت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، طائرة تجسسية أميركية من نوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة في مأرب.

وأفادت مصادر محلية للميادين، قبل أيام، بأنّ قوات الجيش واللجان الشعبية أمّنت سلسة جبال البلق الشرقية المترامية، بينما تواصل تقدمها في جبهات جنوبي مدينة مأرب وشرقيها.

وكان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أكّد في وقتٍ سابق أنّ تحرير محافظة مأرب سيعزّز فرص السلام الاستراتيجي الدائم في اليمن ودول الجوار.

ويوم أمس، سيطر الجيش واللجان على عدد من المواقع في سلسلة جبال قَشعَان الاستراتيجية ووادي سِلّبَة في مديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

المصدر:وكالات