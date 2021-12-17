النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۳مشاهدات
‍ پ

"حماس": مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز

قال الناطق باسم حركة ‘‘حماس‘‘حازم قاسم، إن "تنفيذ القسام لمناورة عسكرية كبيرة على امتداد قطاع غزة، هو تأكيد لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز الذي تقوم به الكتائب على مختلف المستويات، والتي هي بمنزلة معركة كبيرة وممتدة لتجهيز الكتائب للاستمرار بمشوار التحرير والعودة".
رمز الخبر: ۶۱۵۱۷
تأريخ النشر: 16 December 2021

وأكد قاسم ،في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن "هذه المناورة بهذا التوقيت، هي تأكيد على أن كل إجراءات الاحتلال على الحدود ومناوراته وإقامة الجدار، لا يمكن أن تمنع العقل القسامي من إبداع الوسائل والأساليب والطرق التي تستطيع أن تتجاوز كل هذه المسائل".

وفيما يخص اسم المناورات "درع القدس"، أوضح قاسم أنها للتأكيد أن "القسام" ومعها قوى المقاومة، ستواصل تشكيلها درعاً حامياً وحصيناً للمدينة المقدسة ولأهلها المقدسيين، من أي محاولة لتغيير الواقع في المدينة، أو العدوان على أهلنا هناك، والتي كانت في أوضح تجلياتها في معركة "سيف القدس".

وأضاف أن "المناورة تحمل اليوم اسم درع القدس، للتأكيد أن كتائب القسام ستشكل حصناً أكيداً وحصيناً لكل ثوابت شعبنا الفلسطيني وقضيته على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات".

 

وتابع "أن الدفاع عن تلك الثوابت تجلى في أوضح صوره في معركة سيف القدس، حين حاول الاحتلال إخلاء منازل أهالي الشيخ جراح، وخرجت الصرخة الكبيرة من هناك للمقاومة ولقائد أركانها محمد الضيف، وجاءت الاستجابة من القسام وقوى المقاومة، وبأوامر واضحة من القائد الضيف، بضرورة نصرة أهلنا في القدس".

وختم الناطق باسم حركة حماس حديثه بالقول: "اليوم نقول إنه لا يمكن أن نسمح بتهجير أهالي القدس، وستكون المقاومة حاضرة على الدوام، ويديها على الزناد، لحماية المدينة وأهلها المقدسيين".

مصدر : وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب نابلس
مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة "الركن الشديد 2" تحمل في بطنها عدة رسائل
الغنوشي يرفض قرار الرئيس التونسي بتمديد تعطيل البرلمان
"طالبان" تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان
مشعل: طالبنا الدولة اللبنانية بمعاقبة منفذي مجزرة البرج الشمالي
الأهداف الأمريكية من بیع الأسلحة للسعودية وانعكاساتها الاستراتيجية على الحرب اليمنية
بيان سعودي إماراتي بريطاني أميركي يطالب بوقف إطلاق النار في مأرب
"حماس": مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز
دعوات لأوسع مشاركة بجمعة ‘‘فجر الثوابت‘‘ بالمسجد الأقصى
ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي
مناورات "درع القدس".. كتائب "القسام" ترفع جهوزيتها القتالية
إسقاط طائرة تجسس معادية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مأرب
كتلة الوفاء : حزب الله كان ولا يزال إلى جانب القضية الفلسطينية
كمالوندي: الكاميرات بمجمع "تسا" لإلتقاط الصور حصرا ولایتاح للوکالة الذرية الوصول اليها
جاويش أوغلو يلتقي ابن زايد.. وزيارة مرتقبة لإردوغان إلى الإمارات
مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة "الركن الشديد 2" تحمل في بطنها عدة رسائل
"حماس": مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز
تونس والجزائر توقعان على 27 اتفاقية تعاون
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
بعد الانسحاب.. واشنطن تقر تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان
العميد سريع: القوة الصاروخية تدك مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
دعوات لأوسع مشاركة بجمعة ‘‘فجر الثوابت‘‘ بالمسجد الأقصى
الحية: ما يجري في "القدس والأقصى" مستفز ومؤلم ونحن جاهزون للمواجهة
ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي
مناورات "درع القدس".. كتائب "القسام" ترفع جهوزيتها القتالية
مصدر ليبي: المسلحون الذين سيطروا على مقرات حكومية يطالبون بتأجيل الانتخابات الرئاسية
امیرعبداللهیان: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
إسقاط طائرة تجسس معادية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مأرب
كتلة الوفاء : حزب الله كان ولا يزال إلى جانب القضية الفلسطينية
الغنوشي يرفض قرار الرئيس التونسي بتمديد تعطيل البرلمان