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ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مع المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث الإيراني مذكرة تفاهم للتعاون العلمي في عدة مجالات.
رمز الخبر: ۶۱۵۱۵
تأريخ النشر: 16 December 2021

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ومدير المركز الإيراني الدكتور حميد رضا طيبي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الكتب والمطبوعات والمواد العلمية والنشرات والدوريات والاستفادة من المكتبات الالكترونية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المشتركة إضافة إلى تبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بأهمية مراكز الأبحاث الإيرانية في المجالات الزراعية والصناعية والهندسية والطبية والتقنية والحدائق المعرفية مشيراً إلى ضرورة الاستفادة منها ومن الخبرات العلمية الإيرانية ونقلها إلى سوريا من خلال تشكيل لجان فنية ومتخصصة بموجب الاتفاقيات.

 

ولفت الوزير ابراهيم إلى رغبة الوزارة في تأسيس عمل علمي مشترك وفق برنامج زمني محدد في إطار الاختصاصات العلمية والطبية الدقيقة للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

بدوره نوه الدكتور طيبي بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين مشيراً إلى أن أي تقدم في المجال التقني والعلمي مرتبط بالاهتمام بالجامعات وإقامة المراكز البحثية والعلمية وأنه لا بد من التركيز على توظيف العلوم الحديثة بما ينعكس إيجاباً على القطاعات الزراعية والصناعية والصحية.

من جهته رئيس جامعة دمشق بين أن المذكرة تسهم في دعم القطاع التعليمي والبحثي ولا سيما في ظل وجود مجالات واسعة لدى المركز الأكاديمي الإيراني وإمكانية التعاون بينه وبين الجامعات السورية.

مصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)

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