مناورات "درع القدس".. كتائب "القسام" ترفع جهوزيتها القتالية

ونوّهت "القسام" إلى أنّ المشاهد المنشورة للمناورات في مقطع الفيديو هي "ممّا سُمح بنشره" لوسائل الإعلام والجمهور.

وأظهر المقطع المنشور عناصر من "القسام" وهم يدمّرون دبابات وآليات عسكرية صهيونية، ويأسرون جنودًا منها، إلى جانب مشاهد لاقتحام مواقع وتدمير أبراج عسكرية لقوات الاحتلال.

وأبرز الفيديو مشهدًا يظهر فيه مقاتلون من كتائب "القسام"، وهم يسيطرون على دبابة صهيونية، ويأسرون جنودها، ويوجّهون إليهم تعليمات باللغة العبرية.

كما أظهر استخدام عناصر "القسام" خلال المناورة لأسلحة مختلفة، مثل القذائف المضادة للدروع، والعبوات الناسفة، ومضاد طيران، وبنادق قنص.