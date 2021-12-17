إسقاط طائرة تجسس معادية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مأرب

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأكدت العميد سريع أن قواتنا المسلحة لن تألوا جهدا في حماية الأجواء اليمنية طالما استمر العدوان والحصار.

أعلنت القوات المسلحة، الاثنين الفائت، إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "CH4" تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة".

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت الجمعة الماضية، من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

كما تمكنت الدفاعات الجوية أيضا مساء الأربعاء الماضي 8 ديسمبر 2021، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "CH4" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

وتصدت الدفاعات الجوية الخميس الماضي9 ديسمبر 21، لطائرة حربية نوع F15 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

(سكان إيغل) الرابعة التي تهوي هذا الشهر

وتعد طائرة سكان إيغل التي تم إسقاطها اليوم هي الرابعة من ذات النوع التي تم إسقاطها من ذات النوع خلال عشرة أيام و التاسعة من ذات اليوم أيضا التي تم إسقاطها في الأشهر الأخيرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية، الجمعة الماضية 10 ديسمبر 2021 طائرة (سكان إيغل Scan Eagle) التجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

كما " تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية من ذات النوع، الأربعاء 8 ديسمبر، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب."

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في الـ 4 من ديسمبر طائرة تجسس نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.

وأُسقطت في الـ 13 من شهر نوفمبر الفائت، طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة مأرب.

كما أسقطت، في 09 نوفمبر 2021، طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي الأمريكي "أمريكية الصنع" من ذات النوع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، في 27 سبتمبر، طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) تابعة للعدوان في أجواء مديرية مدغل مأرب، وفي 14 أغسطس الماضي، أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة تجسس أمريكية من ذات النوع بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل.

ويومي 20 و22 يونيو الفائت تم إسقاط طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح مأرب.

وطائرة "سكان إيغل" (Scan Eagle) بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

المصدر: المسيرة