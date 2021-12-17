النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

أمير عبد اللهيان لغوتيريش: لا نتسامح مع لغة التهديد في مفاوضات فيينا

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يؤكّد أنّ بلاده لن تقبل "بأي التزام يتجاوز الاتفاق النووي"، ويعلل البطء في مفاوضات فيينا بـ"غياب المبادرة من الجانب الغربي".
رمز الخبر: ۶۱۵۰۹
تأريخ النشر: 16 December 2021

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنّ بلاده تسعى "للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ طهران "لا تتسامح مع لغة التهديد بأي شكل من الأشكال".
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوضح أمير عبد اللهيان أنّ "فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد"، معتبراً  أنّ "غياب المبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المفاوضات". 
وشدد أمير عبد اللهيان على أنّ "إيران قدّمت ​​نصّين حول موضوع رفع الحظر والقضايا النووية"، مشيراً إلى أنّ "هذين النصين يتطابقان مع الاتفاق النووي، ولم نتقدم بأي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، وفي نفس الوقت لا نقبل أي التزام يتجاوز الاتفاق النووي".
وأضاف أنّ "الجانب الإيراني في المفاوضات قدّم مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساس اتفاق راسخ"، مشدداً على أنّ "الرفع الكامل للمخاوف المزعومة للأطراف الغربية رهنٌ بالرفع الكامل لإجراءات الحظر".
يذكر أنّ أمير عبد اللهيان أعلن، أمس الأربعاء، أنّ طهران توصلت إلى"اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنّ الاتفاق تضمّن السماح للوكالة الدولية بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة "تسا" النووية في كرج، بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية - الأمنية على الكاميرات المتضررة، وكذلك بعد إدانة الوكالة الدولية للعمل التخريبي في منشأة "تسا" والموافقة على الفحص التقني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها. 

غوتيريش: سنستخدم كل أدوات الأمم المتحدة لضمان نتيجة جيدة في المفاوضات

بدوره، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنّ "الاتفاق النووي وثيقة مهمة وبنيته مفيدة جداً للسلام والاستقرار الدوليين"، مضيفاً أنّ "موقف الأمم المتحدة من الاتفاق النووي كان واضحاً دائماً ولا لبس فيه، ونحن أيّدناه".
وأعرب غوتيرش عن تقديره لتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والموافقة على تركيب كاميرات في موقع كرج، معتبراً أنّ هذا الإجراء "علامة على تعاون طهران الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيكون له تأثير إيجابي في عملية بناء الثقة".
وأكد أنّ الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها "لضمان أن تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة جيدة".

موقفان متباينان في فيينا تجاه اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي سياق متّصل، أفاد موفد الميادين إلى فيينا عن وجود موقفين للأطراف المشاركة في المفاوضات النووية تجاه اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أحدهما اعتبر أنّ الاتفاق إيجابي ويساهم في دفع العملية التفاوضية، بحسب المندوب الروسي ميخائيل إوليانوف. 

أما الموقف الثاني فصدر عن رئيس الوفد الفرنسي الذي اعتبر أنّ إيران لم تفعل الشيء الكثير، وأنّ الاتفاق قد لا يؤثر يؤثّر على عملية المفاوضات. 

هذا واستؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات، في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتتركز على مسألة رفع العقوبات عنها، بحيث تؤكّد إيران أنها لن تقبل اتفاقاً جديداً، ولن تتعهّد أيَّ التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق النووي في صيغته الأصلية.

المصدر:الميادين +وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب نابلس
مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة "الركن الشديد 2" تحمل في بطنها عدة رسائل
الغنوشي يرفض قرار الرئيس التونسي بتمديد تعطيل البرلمان
"طالبان" تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان
مشعل: طالبنا الدولة اللبنانية بمعاقبة منفذي مجزرة البرج الشمالي
الأهداف الأمريكية من بیع الأسلحة للسعودية وانعكاساتها الاستراتيجية على الحرب اليمنية
بيان سعودي إماراتي بريطاني أميركي يطالب بوقف إطلاق النار في مأرب
"حماس": مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز
دعوات لأوسع مشاركة بجمعة ‘‘فجر الثوابت‘‘ بالمسجد الأقصى
ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي
مناورات "درع القدس".. كتائب "القسام" ترفع جهوزيتها القتالية
إسقاط طائرة تجسس معادية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مأرب
كتلة الوفاء : حزب الله كان ولا يزال إلى جانب القضية الفلسطينية
كمالوندي: الكاميرات بمجمع "تسا" لإلتقاط الصور حصرا ولایتاح للوکالة الذرية الوصول اليها
جاويش أوغلو يلتقي ابن زايد.. وزيارة مرتقبة لإردوغان إلى الإمارات
مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة "الركن الشديد 2" تحمل في بطنها عدة رسائل
"حماس": مناورة القسام تأتي تأكيداً لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز
تونس والجزائر توقعان على 27 اتفاقية تعاون
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
بعد الانسحاب.. واشنطن تقر تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان
العميد سريع: القوة الصاروخية تدك مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
دعوات لأوسع مشاركة بجمعة ‘‘فجر الثوابت‘‘ بالمسجد الأقصى
الحية: ما يجري في "القدس والأقصى" مستفز ومؤلم ونحن جاهزون للمواجهة
ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي
مناورات "درع القدس".. كتائب "القسام" ترفع جهوزيتها القتالية
مصدر ليبي: المسلحون الذين سيطروا على مقرات حكومية يطالبون بتأجيل الانتخابات الرئاسية
امیرعبداللهیان: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
إسقاط طائرة تجسس معادية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع في أجواء مأرب
كتلة الوفاء : حزب الله كان ولا يزال إلى جانب القضية الفلسطينية
الغنوشي يرفض قرار الرئيس التونسي بتمديد تعطيل البرلمان