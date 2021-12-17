فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أنّ فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال غورشكوف" أجرت تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي على هدف ساحلي في إقليم أرخانغيلسك، أقصى شرق روسيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً قالت فيه إنّ طاقم فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال غورشكوف"، وفي إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية فرط صوتية، أطلقت صاروخ "تسيركون" من مياه البحر الأبيض على هدف ساحلي يقع في ميدان تشيجا في منطقة أرخانغيلسك.

يذكر أنّ "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.



وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ"، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.

المصدر:وكالات+الميادين