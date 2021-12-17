قائد عسكري: انسحاب قوات نخبة أميركية من العراق

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري ، الخميس ، عن انسحاب قوات نخبة امريكية ووحدات من المارينز من القواعد العسكرية العراقية ، مبينا ان مستشارين اجانب سيبقون في العراق ضمن بعثة التحالف الدولي .

وقال الشمري في حوار متلفز ان "الجانب العراقي اتفق مع التحالف الدولي على ابقاء مستشارين اجانب للتبادل الاستخباري واللوجستي".

واضاف ان "المستشارين الاميركيين وارتالهم اللوجستية ستكون حمايتها من مهمة القوات العراقية"، مبينا أن "اميركا سحبت منظومات باتريوت من قاعدتي عين الاسد وحرير وقوات مهام خاصة ولم يتبقى سوى افراد مستشارين في المعسكرات العراقية".

وأوضح الشمري، ان "بعثة الناتو تختلف عملها بشكل تام عن عمل التحالف الدولي حيث تعمل الاولى على تدريب وتاهيل القوات العراقية فيما يعمل التحالف على دعم وتبادل الاستخبارات مع الجاب العراقي'.



المصدر:المعلومة