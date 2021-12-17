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تونس والجزائر توقعان على 27 اتفاقية تعاون

وقعت الجزائر وتونس، يوم الأربعاء، 27 اتفاقية تعاون تتعلق بالعديد من القطاعات، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس.
رمز الخبر: ۶۱۵۰۴
تأريخ النشر: 16 December 2021

وتتعلق الاتفاقيات بقطاعات العدالة والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والصناعة بالإضافة إلى البيئة ومجالات أخرى.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أجرى محادثة ثنائية مع نظيره الجزائري، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.
واعتبر سعيد أن "هذه الزيارة التاريخية ستكون فاتحة لصفحة جديدة وواعدة في مسار العلاقات المتينة بين البلدين".
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، "تم خلال هذه المحادثات التنويه بما يجمع تونس والجزائر من إرث حضاري مشترك ومحطات نضال من أجل التحرر الوطني وإيمان عميق بوحدة المصير والمستقبل وتناغم في المواقف". 
المصدر: وكالات+RT

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