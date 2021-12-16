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الحية: ما يجري في "القدس والأقصى" مستفز ومؤلم ونحن جاهزون للمواجهة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن حركته جاهزة  للعودة للمواجهة في حال عاود الاحتلال الإسرائيلي المساس بالقدس والأقصى.
رمز الخبر: ۶۱۵۰۰
تأريخ النشر: 16 December 2021

جاء ذلك خلال كلمةٍ متلفزة مساء اليوم الأربعاء، اعتبر فيها "الحية" أن "القدس والأقصى" خطٌ أحمر، مُشيرًا أن ما يجري في القدس مؤلم ويستفز الأمة.
وأردف أن الاحتلال يحاول حسم الصراع من خلال ما يجري في القدس والأقصى، مُحاولًا تمرير كل مخططاته لبناءِ الهيكل وتقسيم الأقصى مكانيًا وزمانيًا".
وأشار "الحية" إلى أن المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال، مُؤكدًا إن عاد الاحتلال للمساس بالقدس والأقصى فإن "سيف القدس" سيقطع يد المحتل.
ونوه في حديثه عن "الأسرى" قائلًا: "إننا نعمل بجدٍ واجتهاد لتحرير الأسرى لينعموا بالحرية، مُردفًا أن الاحتلال ليس له أي جدية لتحريك ملف "صفقة تبادل".

المصدر:فلسطين اليوم 

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