النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ
قيادتا أمل وحزب الله:

معرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت تكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون

أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله أن المدخل الحقيقي لإحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت وصون دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمتضررين في هذه الجريمة الوطنية والإنسانية يكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون بعيدا عن الاستنسابية والانتقائية والكيدية ..
رمز الخبر: ۶۱۴۹۷
تأريخ النشر: 15 December 2021

أكدت حركة "أمل" و"حزب الله" في بيان صدر بعد إجتماع مشترك لقيادة إقليم الجنوب في الحركة والمنطقة الثانية في حزب الله، عقد في مقر قيادة حركة "امل" في مدينة النبطية حضره عن الحركة مسؤولها التنظيمي في إقليم الجنوب نضال حطيط وعن حزب الله مسؤول المنطقة الثانية علي ضعون وحضور عدد من قياديي الحركة والحزب، "أن المدخل الحقيقي لإحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت وصون دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمتضررين في هذه الجريمة الوطنية والإنسانية كما في كافة الجرائم المحالة أمام السلطات القضائية يكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون بعيدا عن الاستنسابية والانتقائية والكيدية وبتحصين القضاء والنأي به عن الشعبوية أو الإستثمار السياسي الرخيص خدمة لأجندات داخلية أو خارجية مشبوهة أو تحقيقا لمآرب إنتخابية رخيصة".
أضاف البيان : "إن حركة "أمل" و"حزب الله" كما على الدوام يجددان تمسكهما بمعرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار المرفأ وكشف المتورطين بكمين الفتنة في الطيونة، يؤكدان أنهما لن يساوما أويفرطا بحقوق الشهداء وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هاتين الجريمتين في أي موقع كانوا".
في الشأن المتصل بتفاقم الأزمات المالية و الإقتصادية والمعيشية دعت الحركة والحزب السلطات الأمنية والقضائية المختصة والأجهزة الرقابية كما الوزارات المعنية الى "تحرك عاجل وإتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل لجم الإنهيار المريع الذي يلحق بالعملة الوطنية والى ملاحقة تجار الاسواق السوداء الذين يتلاعبون بلقمة عيش الناس وجنى أعمارهم وأوجاعهم وغذائهم ودوائهم وكل مفاصل حياتهم اليومية".
وفي هذا المجال، أيضا جددت الحركة والحزب توجيه الشكر الجزيل والتقدير لأبناء الجنوب مقيمين ومغتربين لاتحادات البلديات والفعاليات البلدية والاختيارية والاندية الكشفية على مواصلة تعاونهم وتكافلهم ومؤازرتهم لأهلهم وتمكينهم من أجل تجاوز هذه الظروف الراهنة والقاسية.
وفي الشأن المتصل بإستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، أكدت الحركة والحزب "تمسكهما بإجراء هذا الاستحقاق الوطني والدستوري في المواعيد التي يحددها القانون، رافضين رفضا قاطعا أي محاولة للتأجيل أو التمديد او الإطاحة بهذا الإستحقاق تحت أي عنوان من العناوين"، مؤكدين "الثقة الراسخة لخيارات أبناء الجنوب وتمسكهم بثوابتهم الوطنية التي لا تقبل المساومة أو الخضوع لإبتزاز من هنا أو ترهيب داخلي وخارجي من هنالك".
وفي الموضوع الفلسطيني، دعت الحركة والحزب في بيانهما الفصائل الفلسطينية على كافة توجهاتها وإنتماءاتها الى "وجوب اليقظة وتجنب الوقوع في فخ الإنقسام أوالفتنة أو لا سمح الله الإقتتال الداخلي بما يضيع البوصلة عن وجهتها الحقيقية وهي مقاومة الاحتلال الصهيوني والاستعداد لمواجهة عدوانيته ومخططاته التهويدية والتي تستدعي مزيدا من الوحدة الاستعداد وتوظيف كل الامكانات والطاقات من أجل صون القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه واقامة دولته المستقلة من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف".
وختم البيان:"الحركة والحزب بالتأكيد على متانة ورسوخ التحالف بينهما على مختلف المستويات القيادية والتنطيمية والجهادية وفي مختلف المجالات والميادين والإستحقاقات وخاصة في الإنتخابات النيابية والنقابية وفي مواجهة الازمات الاجتماعية والاقتصادية وفي مواجهة تداعيات جائحة كورونا، معتبرين أن التحالف بينهما هو تحالف بين أبناء البيت الواحد والخط الواحد والقضية الواحدة والهدف الواحد من أجل لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تونس والجزائر توقعان على 27 اتفاقية تعاون
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
امیرعبداللهیان: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
بعد الانسحاب.. واشنطن تقر تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان
الحية: ما يجري في "القدس والأقصى" مستفز ومؤلم ونحن جاهزون للمواجهة
العميد سريع: القوة الصاروخية تدك مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء
معرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت تكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون
الداخلية اللبنانية تتخذ قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان تعترض
للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. سفينة حربية ألمانية تدخل بحر الصين الجنوبي
بعد قرداحي.. وزير لبناني آخر ينتقد حرب اليمن ويطالب بإنهائها
طهران تسمح طوعيا بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج
الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات
العراق.. انطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك
مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية
إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022
وزير الخارجية السعودي: نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران
مراسلون: إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية
طهران تعلن عن احتمال التوصل الى تفاهم وشيك بين ايران و الوكالة الدولية
اذا كانت لدى الطرف الاخر ارادة جادة فبالامكان التوصل الى اتفاق خلال فترة قصيرة
كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس
بغداد تعلن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز للجانب الايراني
الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات
ايران تفوز بمقاعد في الاتحاد الاسيوي للكرة الطائرة جلوس
سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء
بعد قرداحي.. وزير لبناني آخر ينتقد حرب اليمن ويطالب بإنهائها
قمة مجلس التعاون الخليجي تؤكّد مبدأ حسن الجوار في العلاقات مع طهران
الداخلية اللبنانية تتخذ قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان تعترض
طهران تسمح طوعيا بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج