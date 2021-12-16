بعد قرداحي.. وزير لبناني آخر ينتقد حرب اليمن ويطالب بإنهائها

وقال الحاج حسن في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، إن "الحرب اليمنية أكثر حرب يجب أن تنتهي لأسباب عديدة، أبرزها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى والمشردين والجياع ومئات الآلاف الذين يبحثون عن أمل ولا يجدون، ويقول إن الحرب يجب أن تستمر".

وفي التصريحات التي نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال الحاج حسن إن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي "بغض النظر مع من الحق، وعلى من، ومن أين بدأت، ومن أي تنتهي".

يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على خلفية الأزمة مع دول الخليج الفارسي بسبب تصريحات قال فيها إن الحرب اليمنية "عبثية".

وأثارت تصريحات قرداحي غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت.