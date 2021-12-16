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نقلا عن "نورنيوز" المقربة من المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني:

طهران تسمح طوعيا بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج

افاد موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الامن القومي الايراني بأن إحدى القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي أثيرت خلال زيارتي غروسي إلى طهران في سبتمبر وديسمبر ، وبمادرة من ايران تم الحيلولة دون حدوث سوء تفاهم بين إيران والوكالة الذرية .
رمز الخبر: ۶۱۴۹۳
تأريخ النشر: 15 December 2021

وبحسب المصدر فان ايران كانت قد اعلنت مسبقا وردا على طلب الوكالة الذرية باستبدال الكاميرات التي تضررت في العملية التخريبية ضد مجمع "تسا" في كرج ، بانها لن تسمح باستبدال الكاميرات قبل الفحوصات الفنية والأمنية ، ولكن بسبب استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية والامنية على الكاميرات التالفة ، وكذلك عمل ادانة الوكالة الذرية للعمل التخريبي في مجمع "تسا" وقبول الفحص الفني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل التثبيت فقد سمحت إيران طواعية باستبدال الكاميرات الجديدة.
يشار الى ان منح هذا الترخيص لا يتعارض ابدا مع القانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي، ووفقا لنفس القانون فإن الصور التي تسجلها هذه الكاميرات الجديدة لن تقدم للوكالة مثل صور الكاميرات السابقة وستبقى مع إيران.

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