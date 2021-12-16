النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات

استعرض وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الخطة التي وضعتها الوئزارة لتأمين وحماية الانتخابات.
رمز الخبر: ۶۱۴۹۲
تأريخ النشر: 15 December 2021

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على "فيسبوك"، بأن اللقاء بحث ملف الاستحقاق الانتخابي المقبل، وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

وأوضح الوزير أن "الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا"، مضيفا أن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويشا على دور وزارة الداخلية، وتهديدا لاستقرار البلاد.

كما تطرق وزير الداخلية الليبي، خلال الاجتماع، إلى تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها، البالغ عددها 25 غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية الليبية القادمة.

ونقل البيان عن وليامز أنها "أثنت على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية"، مؤكدة "التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

مصدر : وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تونس والجزائر توقعان على 27 اتفاقية تعاون
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
امیرعبداللهیان: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
بعد الانسحاب.. واشنطن تقر تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان
الحية: ما يجري في "القدس والأقصى" مستفز ومؤلم ونحن جاهزون للمواجهة
العميد سريع: القوة الصاروخية تدك مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء
معرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت تكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون
الداخلية اللبنانية تتخذ قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان تعترض
للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. سفينة حربية ألمانية تدخل بحر الصين الجنوبي
بعد قرداحي.. وزير لبناني آخر ينتقد حرب اليمن ويطالب بإنهائها
طهران تسمح طوعيا بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج
الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات
العراق.. انطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك
مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية
إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022
وزير الخارجية السعودي: نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران
مراسلون: إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية
طهران تعلن عن احتمال التوصل الى تفاهم وشيك بين ايران و الوكالة الدولية
اذا كانت لدى الطرف الاخر ارادة جادة فبالامكان التوصل الى اتفاق خلال فترة قصيرة
كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس
بغداد تعلن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز للجانب الايراني
الداخلية الليبية تستعرض مع المستشارة الأممية خطة تأمين الانتخابات
ايران تفوز بمقاعد في الاتحاد الاسيوي للكرة الطائرة جلوس
سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء
بعد قرداحي.. وزير لبناني آخر ينتقد حرب اليمن ويطالب بإنهائها
قمة مجلس التعاون الخليجي تؤكّد مبدأ حسن الجوار في العلاقات مع طهران
الداخلية اللبنانية تتخذ قرارا بحق أعضاء جمعية الوفاق وحقوق الانسان تعترض
طهران تسمح طوعيا بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج