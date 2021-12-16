القوات اليمنية تسيطر على مواقع في سلسلة جبال قَشعَان ووادي سلبة

الجيش واللجان الشعبية في اليمن يسيطرون على مواقع في سلسلة جبال قَشعَان الاستراتيجي ووادي سِلّبَة في مديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران، فيما تتواصل المعارك في مديرية وادي عَبيدة جنوب شرق مأرب.

سيطر الجيش واللجان على عدد من المواقع في سلسلة جبال قَشعَان الاستراتيجية ووادي سِلّبَة في مديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لجبل قَشَعان في إشرافه على منطقة اليَتَمَة المركز الإداري لمديرية خَبْ والشَّعْف وصحراء الأجاشِر الممتدة بين محافظتي الجوف ونجران السعودية.

ولم تفلح الغارات الجوية المكثفة للتحالف السعودي في إبطاء تقدم الجيش واللجان الشعبية في عمليتهم الهجومية في وادي سلبة وجبل قعشان الاستراتيجي في مديرية خَبْ والشَّعْف نفسها.

وتتواصل المعارك العنيفة على أشدّها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات التحالف السعودي في الأطراف الفاصلة بين منطقة كَرَى وجبل البَلَق الشرقي في مديرية وادي عَبيدة جنوب شرق مدينة مأرب شمالي شرق اليمن.

وخلال الساعات الماضية شنت طائرات التحالف السعودي 18 غارة لإسناد قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح في مواجهة تقدم الجيش واللجان الشعبية في نفس الجبهة.

المصدر: الميادين