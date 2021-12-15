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إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

احبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، الأربعاء ،عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة.
رمز الخبر: ۶۱۴۸۶
تأريخ النشر: 15 December 2021

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعيه الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الانبوب الغازي ".
وتابع البيان انه " تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية".
/انتهى/

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