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برلمانی ایرانی: عدم ثقة ايران بالغرب يعود الي تصرفات الدول الغربية

ومضى يقول ان ايران مستعدة للتعاون الدولى ولكن التعاون يجب ألا يكون احادي الجانب ويضمن مصالح الشعب الايراني.
رمز الخبر: ۶۱۴۷۷
تأريخ النشر: 15 December 2021

اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ان الفريق الايراني المفاوض حضر مفاوضات فيينا بكامل صلاحياته واقتداره مضيفا ان عدم ثقة ايران بالغرب يعود الى الحقائق وتصرفات الغرب خلال السنوات الاخيرة.

واشار عباس مقتدايي يوم الجمعة في حوار مع مراسل ارنا الى الجولة الجديدة من مفاوضات الغاء الحظر و اضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق النووي و الولايات المتحدة الامريكية هي التي نكثت العهد بانسحابها من الاتفاق كما ان الدول الاوروبية و الغرب لم يلتزموا بتعهداتهم.

واوضح ان الطرف الاخر من المفاوضات لم يكن لديه برنامج محدد خلال المفاوضات التي جرت الاسبوع المنصرم و ان عدم ثقة ايران بالغرب يعود الى الحقائق على الارض و تصرفات الغرب خلال السنوات الاخيرة مؤكدا انه على الجانب الاخر ان يثبت انه جاد في المفاوضات.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت ارادتها الجادة في اعلى المستويات للتوصل الى الاتفاق خلال هذه الجولة من المفاوضات كما اعلنت بصراحة انها تستمر في هذا الموقف في حال ضمان مصالح الشعب الايراني.

ومضى يقول ان ايران مستعدة للتعاون الدولى ولكن التعاون يجب ألا يكون احادي الجانب ويضمن مصالح الشعب الايراني.

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