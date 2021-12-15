ايران تفوز بمقاعد في الاتحاد الاسيوي للكرة الطائرة جلوس

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الاسيوي الذي التأم عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء، وتولى امين الاتحاد "مسعود حمدي" تمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية فيه.

فاز 3 ايرانيين بمقاعد في "اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للكرة الطائرة جلوس".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الاسيوي الذي التأم عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء، وتولى امين الاتحاد "مسعود حمدي" تمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية فيه.

وفي مستهل الاجتماع الذي انعقد برعاية رئيس المنظمة العالمية للكرة الطائرة جلوس، قدم رئيس الجمعية والامين العام ومدير البطولات، تقاريرهم السنوية، ثم جرى استعراض التقارير المتعلقة بانتخاب اعضاء الاتحاد.

وبناء على نتائج الانتخابات، فقد اختير المسؤول الرياضي الايراني "هادي رضائي" نائبا لرئيس اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للكرة الطائرة جلوس، ومواطنه "ابراهيم فيروزي" رئيسا للجنة التحكيم، والايراني الثالث "عليرضا معمري" في منصب رئيس لجنة المدربين بهذا الاتحاد الرياضي.