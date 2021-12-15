الجمارك الايرانية: نمو حجم التبادل التجاري للبلاد بنسبة 57 %

ان الواردات بلغت خلال الفترة المذكورة 13 مليونا و 300 الف طن بقيمة 19 مليارا و 300 مليون دولار غالبيتها سلع اساسية.

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن نمو حجم التبادل التجاري للبلاد مع دول العالم بنسبة 57 بالمائة خلال المائة يوم الاخيرة.

وقال روح الله لطيفي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" انه تم خلال فترة المائة يوم الاخيرة (من تولي الحكومة الحالية زمام الامور) بلغ حجم التبادل التجاري 55 مليونا و 300 الف طن بقية 35 مليار دولار بين ايران ودول العالم بما يشير الى نمو بنسبة 11.5 بالمائة من حيث الزنة و 57 بالمائة من حيث القيمة.

واضاف: ان حصة الصادرات بلغت 42 مليون طن بقيمة 15 مليارا و 700 مليون دولار اي انه شهد نموا بنسبة 2 بالمائة وزنا و 23 بالمائة قيمة.

وتابع لطيفي: ان الواردات بلغت خلال الفترة المذكورة 13 مليونا و 300 الف طن بقيمة 19 مليارا و 300 مليون دولار غالبيتها سلع اساسية.

وحسب احصائيات مصلحة الجمارك فقد بلغت التجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) 110 ملايين و 300 الف طن بقيمة 63 مليارا و 100 مليون دولار كانت حصة الصادرات منها 83 مليونا و 700 الف طن بقيمة 31 مليارا و 100 مليون دولار فيما كانت حصة الواردات 26 مليونا و 500 الف طن بقيمة 32 مليار دولار.