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كتائب القسام تبدأ مناورات "درع القدس" صباح غد الأربعاء

تبدأ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مناورات عسكرية غدا. بالتزامن مع احتفالات حركة "حماس" بالذكرى الـ34 لانطلاقتها.
رمز الخبر: ۶۱۴۶۹
تأريخ النشر: 14 December 2021

واطلقت القسام اسم درع القدس على المناورات التي تبدا غد الاربعاء.
وكان القيادي في حركة "حماس" محمد أبو عسكر، قال في وقت سابق، بأن المقاومة ستُجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة، يُجهز لها بمشاركة كافة الفصائل وعلى رأسها كتائب القسام.
وقال أبو عسكر إن "هذه المناورات تُوصلَ رسالةً للاحتلال بأن المقاومة جاهزةً، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".
وأضاف أن "المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات".

ولفت القيادي بحماس إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".
وبين أبو عسكر أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 34 ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة.

المصدر:وكالة معا الإخبارية

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