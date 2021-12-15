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بينيت يدخل العزل الصحي بعد عودته من الإمارات

عُثر صباح اليوم (الثلاثاء) على مسافر مصاب بالكورونا كان على متن رحلة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت القادمة من الإمارات إلى تل ابيب.
رمز الخبر: ۶۱۴۶۱
تأريخ النشر: 14 December 2021

وأعلن ديوان رئيس وزراء كيان الاحتلال ان بينيت وأعضاء الوفد دخلوا العزل الصحي وسيقومون بإجراء فحص آخر لكورونا غدا.
وكان بينيت حاضرا أمس في القسم المعزول في الكنيست بعد عودته من الإمارات، حيث أكدت صحيفة "جروزالم بوست" انه كان من المفروض أن يقضي 3 أيام في العزل الصحي.
هذا وأعلنت وزارة الصحة التابعة للكيان الاحتلال عن تسجيل نحو 9 إصابات بالمتحور "أوميكرون"، ولم يتم تحديد مصدر الإصابات، مما يشير إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد قد يكون أفلت من جهود الاحتواء.
وقال مسؤولون في وزارة الصحة الاسرائيلية إن حالات الإصابة بفيروس "أوميكرون" تظهر بدون مصدر معروف للعدوى، مما يشير إلى أن السلالة قد انتشرت في المجتمع، على الرغم من الجهود المبذولة لمنع تفشي المتحور الجديد. وحسب المسؤولين تم تسجيل ما بين 5 و9 إصابات أوميكرون مجهولة المصدر.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسؤولين في وزارة الصحة حذروا من أن الكيان قد يشهد 15000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا إذا انتشرت سلالة "أوميكرون"، التي يُعتقد أنها شديدة العدوى.

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