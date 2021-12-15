تنشیط الفعالیات التجاریة مع دول الجوار على راس أولویات الحکومة الایرانیة

كما تحدث المساعد الدبلوماسي والاقتصادي لوزارة الخارجية عن الحظر الغربي الظالم على الشعب الايراني وقال: ان اولويتنا ليست الالتفاف على الحظر وانما افشاله.

اكد المساعد الدبلوماسي والاقتصادي لوزير الخارجية الايراني مهدي صفريان تنشيط الفعاليات التجارية مع دول الجوار يعد على راس أولويات الحكومة الايرانية.

وفي جلسة عقدت بمحافظة جيلان شمال البلاد حول تنمية الصادرات غير النفطية اوضح صفري ان العلاقات مع الدول المجاورة ورغم انها نشطة ومناسبة لكن من الضروري ان تكون لها معطيات اقتصادية ، ومن هنا فان حكومة الرئيس رئيسي ووزارة الخارجية جعلت تنشيط الفعاليات التجارية وتصدير الخدمات الهندسية لدول الجوار على رأس اولوياتها.

واضاف ان برنامج الحكومة ووزارة الخارجية خلال الاربع سنوات القادمة سيعمل على مضاعفة الصادرات غير النفطية للدول المجاورة لايران، معتبرا ان الترابط الاقتصادي مع دول الجوار سيخفف كثيرا من الاضرار الاقتصادية على البلاد.

وتطرق صفري الى اهمية قبول ايران كعضو اساسي في منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا وفقا لارنا ،استعداد ايران لتصدير الخدمات الهندسية لدول اسيا الوسطى كاوزبكستان وقرغيزيا الأمر الذي سيزيد من فرص العمل اضافة الى المردودات الاقتصادية.

كما تحدث المساعد الدبلوماسي والاقتصادي لوزارة الخارجية عن الحظر الغربي الظالم على الشعب الايراني وقال: ان اولويتنا ليست الالتفاف على الحظر وانما افشاله.