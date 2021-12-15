رئيس بيلاروس يهدد بقطع امدادات الغاز إلى دول الاتحاد الإوروبي ردا على أية عقوبات على بلاده

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي من أنه في مرحلة معينة سيلجأ إلى وقف إيرادات الغاز إلى أوروبا.

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي من أنه في مرحلة معينة سيلجأ إلى وقف إيرادات الغاز إلى أوروبا.

وقال الرئيس البيلاروسي، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية: "إذا كانت العقوبات التي فرضوها أو سيفرضوهاـ ستجعلنا في حالة طوارئ، ولم يكن لدينا مخرج للرد بإجراءات أخرى على عقوباتهم، فسنستخدم هذا الإجراء الصارم أيضا".

وليست هذه المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس البيلاروسي بورقة الغاز، في وجه الاتحاد الأوروبين على خلفية العقوبات المفروضة ضد بلاده وكذلك على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.