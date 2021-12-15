إسلامي: لا صحة للاتهامات حول التخصيب بنسبة 90٪

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، ان إيران لم تتصرف خارج الأطر، نافياً الاتهامات حول التخصيب بنسبة 90٪.

وقال إسلامي: إن العلاقة بين إيران والوكالة يجب أن تكون وفقا لقوانين وأنظمة الوكالة واتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لافتا اننا نتعامل مع الوكالة في إطار هذه القوانين، وهي تراقب أنشطتنا النووية وفقا للقواعد والأنظمة.

واكد ان ما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول برنامجنا النووي يدخل ضمن الحرب النفسية والضغوط السياسية، قائلا: أمامنا تيار لا يريد اطلاقا التطور العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويهدف الى اظهار اننا لا نلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولنا اهداف نووية غير مبررة.

وشدد على ان هذه الاتهامات يوجهها الكيان الصهيوني ليصب الزيت على النار لكنها لا تعرقل برامجنا النوويه ولا تؤثر علينا، ونحن نمضي قدما في مشاريعنا، ونأمل أن تجتاز البلاد هذه المرحلة.

وحول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنشأة كرج قال اسلامي: ان قضية منشأة كرج النووية وغيرها من القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي لا تخضع لاتفاق الضمانات، مضيفا: بما ان اطراف الاتفاق النووي لا تتعهد بالتزاماتها، وتفرض علينا حظرا جائرا وغير قانونيا وتزيد من وطأته كل يوم، فلا داعي لإجبارنا على الالتزام بتعهداتنا، مؤكدا إننا نعمل في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم الانتشار النووي ولا نقبل بشيء خارج هذا الاطار.

واوضح اسلامي ان محطة بوشهر النووية انتجت حوالي 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى 2 اكتوبر 2021 جرى توزيعها في شبكة الكهرباء الوطنية، ومنذ ذلك الحين دخلت في عملية الإصلاح واستبدال الوقود، وستستأنف العمل في 31 ديسمبر 2021.