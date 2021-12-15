الحكومة الإيرانية: جميع مقترحاتنا في إطار مفاوضات فيينا السابقة

ان جميع الإجراءات والمقترحات تدخل في إطار المفاوضات السابقة، والهدف الواضح هو رفع جميع العقوبات. إذا أبدت الأطراف الغربية إرادة جادة لرفع العقوبات، فسيتم بالتأكيد التوصل إلى اتفاق.

اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن جميع مقترحات إيران هي في إطار مفاوضات فيينا السابقة.

وقدم بهادري جهرمي، في مرتمر صحفي، سردا شفافاً للمحادثات في فيينا، وقال، منذ البداية كان هدف إيران وبرنامجها في المفاوضات واضحين تماما. فُرضت عقوبات جائرة وغير قانونية على الشعب الإيراني، وحكوماتنا، وخاصة الحكومة الثالثة عشرة، جادة للغاية في رفع هذه العقوبات.

وأضاف، إن المفاوضات ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى رفع العقوبات.

وتابع: ان جميع الإجراءات والمقترحات تدخل في إطار المفاوضات السابقة، والهدف الواضح هو رفع جميع العقوبات. إذا أبدت الأطراف الغربية إرادة جادة لرفع العقوبات، فسيتم بالتأكيد التوصل إلى اتفاق.