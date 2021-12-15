وزيرا الخارجية الايراني والروسي يستعرضان مسار المفاوضات في فيينا

واكد الجانبان، على ارادة ايران وروسيا في احياء الاتفاق النووي، "والعودة الى حالة التوازن الاولى التي كان قد اعتمدها مجلس الامن الدولي"؛ على حد الخارجية الروسية.

تباحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الروسي "سرغئي لافروف"، عبر اتصال هاتفي بينهما اليوم، حول مسار المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران ومجموعة 4+1 بهدف الغاء الحظر الامريكي الظالم.

وافاد مراسل "ارنا" نقلا عن الخارجية الروسية، ان الوزيرين ركزا في هذا الاتصال، على الظروف المحيطة بالاتفاق النووي، عقب استئناف عملية المفاوضات ذات الصلة في 29 نوفمبر الماضي بعاصمة النمسا.

واكد الجانبان، على ارادة ايران وروسيا في احياء الاتفاق النووي، "والعودة الى حالة التوازن الاولى التي كان قد اعتمدها مجلس الامن الدولي"؛ على حد الخارجية الروسية.

وعلى صعيد اخر، ناقش امير عبداللهيان ولافروف عددا من القضايا الرئيسية الثنائية والاقليمية.