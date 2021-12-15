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السفير الايراني في لندن:

علی الغرب أن يثبت جديته في مفاوضات فيينا بالغاء الحظر

واستمرت المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف احياء نصوص الاتفاق النووي ورفع الحظر الظالم وذلك في اليوم الخامس من جولة المفاوضات الجديدة.
رمز الخبر: ۶۱۴۵۲
تأريخ النشر: 14 December 2021

قال السفير الايراني في لندن "محسن بهاروند": أن الجمهورية الإسلامية الایرانیة لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الاطراف إثبات جديتها من خلال الغاء الحظر.

وجاءت تصريحات السفير الايراني هذه رداً على التصريحات غير البناءة للدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن إطالة أمد مفاوضات فيينا.

وقال بهاروند الیوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة بي بي سي إنه إذا كانت الولايات المتحدة مصممة على العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فإن إيران ستكون على استعداد لمناقشة الإجراءات التعويضية والخطوات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأصدر الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون والألمان بيانًا مشتركًا بعد ساعات من لقائهم المندوب الأمريكي وزعموا أن إيران تعرقل التقدم في مفاوضات إحياء بنود الاتفاق متجاهلين الدور المدمر للولايات المتحدة في حدوث المشاكل الحالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

واستمرت المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف احياء نصوص الاتفاق النووي ورفع الحظر الظالم وذلك في اليوم الخامس من جولة المفاوضات الجديدة.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان اجتماعات متعددة عقدت في مستويات واطر مختلفة بين الوفود المشاركة، منها اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف بين اعضاء مجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي وايران في فندق كوبورغ.

واثر ذلك قد توجه دبلوماسيو الاطراف الاخرى الى فندق ماريوت القريب من فندق كوبورغ من اجل الاجتماع بالمندوب الاميركي، ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بين الاطراف الاخرى للاتفاق النووي واميركا في جولة المفاوضات السابعة في فيينا.

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