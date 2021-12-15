المتحدث باسم الخارجية الايرانية يحذر من مغبة منح الكيان الصهيوني اي موطئ قدم في المنطقة

واشار سعید خطیب زاده الى زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الى الامارات محذرا من عواقب اية خطوات تسفر عن تثبيت التواجد المخرب والمؤجج للفتن لهذا الكيان المختلق في غرب آسيا.

وعدّ مثل هذه الزيارات تقوض الامن في المنطقة وتتعارض مع مصالح الامة الاسلامية وشعوب المنطقة والبلدان العربية.

ولفت الى الهدف المقدس في تحرير القدس الشريف قبلة المسلمين الاولى، منوها الى ان شعوب المنطقة لاتنسى التصرفات الشريرة والاجرامية للكيان الصهيوني الاساس الرئيسي لمشاكل المنطقة ويبقى موقفها معارضا لمسار التطبيع مع هذا الكيان.

وشدد: ان استقبال رئيس وزراء كيان لاشرعي الذي يعد السبب الرئيسي لزعزعة الامن والتوترات وتأجيج الحروب على مدى أكثر من 70 عاما في الجغرافيا العربية والاسلامية لن يمحى من ذاكرة شعب فلسطين والمنطقة وجميع الاحرار في العالم.

ووصف الكيان الغاصب للقدس بمثابة العدو الاول للعالمين الاسلامي والعربي ولايمكن لاي خطوات تصب في سياق التطبيع ان تقوض الاهداف السامية لفلسطين.